Kockázati tényezők: mi növeli a szívroham esélyét?

Számos tényező hozzájárulhat a szívroham kockázatához. Egyeseket nem lehet befolyásolni, mint az életkor vagy a családi hajlam, ám sok tényezőre mi magunk is hatással lehetünk:

Magas vérnyomás : A magas vérnyomás károsítja az ereket, növeli az érelmeszesedés és az érszűkület kialakulásának kockázatát, ami a szívizom vérellátását rontja.

: A magas vérnyomás károsítja az ereket, növeli az érelmeszesedés és az érszűkület kialakulásának kockázatát, ami a szívizom vérellátását rontja. Magas koleszterinszint : A felesleges koleszterin lerakódik az artériák falára, így szűkítve azokat. Ez akadályozza a szív vérellátását és növeli az infarktus kockázatát.

: A felesleges koleszterin lerakódik az artériák falára, így szűkítve azokat. Ez akadályozza a szív vérellátását és növeli az infarktus kockázatát. Dohányzás : A dohányzás károsítja az ereket, növeli a vérnyomást és a vérrögképződés kockázatát, ami kritikus rizikófaktor.

: A dohányzás károsítja az ereket, növeli a vérnyomást és a vérrögképződés kockázatát, ami kritikus rizikófaktor. Cukorbetegség : A vérben lévő magas cukorszint szintén érfalkárosodást okozhat, ezért a cukorbetegek fokozottan veszélyeztetettek.

: A vérben lévő magas cukorszint szintén érfalkárosodást okozhat, ezért a cukorbetegek fokozottan veszélyeztetettek. Elhízás és helytelen táplálkozás: Az elhízás és az egészségtelen táplálkozás tovább terheli a szívet, és növeli a magas vérnyomás, valamint a magas koleszterinszint esélyét.

A stressz is kockázati tényező?

A stressz nem csupán lelki teher, hanem testi következményekkel is járhat. Egy nagyszabású tanulmány, az INTERHEART-kutatás szerint a szívinfarktusok húsz-harminc százalékában a krónikus lelki stressz is közrejátszik. A stressz emeli a vérnyomást, károsítja az érfalakat és elősegíti a meszes plakkok lerakódását az artériákban. A mindennapi feszültség, a nehéz élethelyzetek és a folyamatos munkahelyi nyomás mind hozzájárulhatnak a szívroham kialakulásához. A relaxációs technikák, a meditáció és a megfelelő pihenés segíthetnek a stressz csökkentésében, és ezzel a szívroham kockázatának mérséklésében is.

Mit tehetünk, ha felismerjük a jeleket?

A szívroham jeleinek észlelésekor gyors cselekvésre van szükség. Dr. Sztancsik Ilona kardiológus nyilatkozott a Házipatikának, itt hangsúlyozta, ha a leírt tüneteket tapasztaljuk, akár magunkon, akár valaki máson, az alábbiakkal csökkenthetjük a kárt: