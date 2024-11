Meghatottan búcsúzott dr. Sipos Zsolt és neje, dr. Siposné Kiss Zsuzsanna kertjükben lévő hatalmas feketefenyőtől. Idén az ő felajánlásuk került a szombathelyi Fő térre, azaz nekik köszönhetjük a város karácsonyfáját. Mint megtudtuk, ikonikus szerepet töltött be a házaspár életében a gyönyörű fenyőfa: elmondták, minden hozzájuk látogató több évtizede úgy talált el hozzájuk, hogy a "nagy fenyőfás" házat keresték. Most, hogy a kivágták és Szombathely karácsonyfája lett, minden bizonnyal másként kell elmagyarázniuk a vendégeknek, melyik házban találják meg őket. Kiderült, azért ajánlották fel mégis a fát, mert a közelmúlt intenzív viharainál mérete miatt már veszélyessé vált továbbra is az udvarukon hagyni.

Idén a Sipos családnak köszönhető Szombathely karácsonyfája

Fotó: Szendi Péter

Szombathely karácsonyfája már a helyén áll

Szombathely város 2024-es karácsonyfáját kedden 8 órakor vágták ki dr. Sipos Zsolt és neje, dr. Siposné Kiss Zsuzsanna udvarában, majd ez után a Fő térre szállították. Szombathely Város Önkormányzatától megtudtuk, idén 9 felajánlás érkezett, ezek közül választották ki ezt a meseszép, 13 méteres példányt. Már csak a díszek hiányoznak róla, ezek a következő napokban folyamatosan felkerülnek majd rá, így a karácsonyi vásár megnyitóján már teljes pompájában csodálhatjuk meg.