Nemény András, Szombathely polgármestere hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy nagy megtiszteltetés érte a várost és személyét is, amikor pénteken megválasztották a Megyei Jogú Városok Szövetsége társelnökévé.

Mint bejegyzésében írja, a szavazáson a 25 polgármester - köztük 15 kormánypárti - egyhangúlag támogatta. A szövetség elnöke Szita Károly, Kaposvár polgármestere, míg az ügyvezető alelnök Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere lett.

- Első döntésünket is konszenzussal fogadtuk el. Ebben azt javasoltuk a kormánynak, hogy a Versenyképes Járások Program forrása ne a városaink iparűzési adóbevételét terhelje, hanem az általunk a központi költségvetésbe befizetett szolidaritási hozzájárulásból kerüljön levonásra. Továbbá azt is javasoltuk, hogy a programban biztosított pénzt közösségi közlekedésre és más regionális hatású működési célokra is lehessen fordítani - fogalmazott.