Ahogy arról beszámoltunk, gőzerővel zajlanak az előkészületek a szombathelyi Fő téren, egyre inkább formálódik az idei adventi vásár. Példának okáért ma a város karácsonyfája is a helyére került, aminek egy megható története is van. A Szombathely MJV közösségi oldalon azonban egy kevésbé szívderítő történetről is beszámoltak, ugyanis még meg sem nyitott az adventi vásár, de fiatalok máris próbálták a magukévá tenni a portékákat a Mézeskalács Házikóból.

Történt, hogy a zárt sátras bódé előterébe bejutó és az őt segítő személyeket a közterület-felügyelet a belvárosi kamerán észlelte. A térfigyelő szolgálat munkatársai azonnal értesítették a rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megtették a szükséges intézkedéseket. A szombathelyi közterület-felügyelet munkatársai pedig az esetről készült kamerafelvételeket az eljárás keretében átadták a rendőrségnek. Az ügyet a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A bejegyzésben azt is megemlítik, Ágoston Sándor, a közterület-felügyelet vezetője elmondta, hogy az idei adventi vásár ideje alatt is gyalogos járőrszolgálattal és térfigyelő kamerával is megfigyeli a területet a közterület-felügyelet és ilyen vagy hasonló esetben is azonnal intézkedni fognak.