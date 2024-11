Nagy szüksége van a vidéki bázisokra a magyar vívósportnak – erről is beszélt Szilágyi Áron keddi szombathelyi látogatása során. A háromszoros olimpiai bajnok, valamint világ- és Európa-bajnok kardvívót lenyűgözte a Szombathelyi Vívóakadémia sportlétesítménye, ahol a szervezet vezetőivel, edzőivel és az utánpótlás nevelésben résztvevő gyerekekkel is találkozott. Az ifjú vívók kérdezhettek példaképüktől. Később a Szily János utcában Szilágyi Áron is fejet hajtott, s megkoszorúzta Rajczy-Rasztovich Imre olimpiai bajnok kardvívó emléktábláját, 18 óra után pedig a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület rendezvényén hallhatták őt az érdeklődők. Az eseményekről holnap bővebben beszámolunk.