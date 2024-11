De hogyan érdemes alkalmaznia a HR-eseknek a szunyókálást, ezt a dolgozók jóllétét támogató eszközt, és pontosan mit nyerhetnek a vállalatok a munkahelyi szieszta bevezetésével? Ennek jártak utána a Corvinus kutatói, valamint az amerikai Appalachian State University és a brit University of Dundee School of Business munkatársai a European Management Journalban megjelent áttekintésükben, melyről a HR Portál számolt be.

Szunyókálás a munkahelyen

Forrás: Shutterstock

Sokatmondó kiinduló adatként idézik, hogy átlagosan az alkalmazottak 57%-ánál fordul elő, hogy bár nem megengedett, elalszik hosszabb-rövidebb időre a munkahelyen. Azt is leszögezik ugyanakkor, hogy a munkahelyi szundikálás koncepciója jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, világszerte számos cég alkalmazza a munkavállalók mentális jóllétét elősegítő eszközként. A témával kapcsolatos orvosi kutatások ugyanis azt támasztják alá, hogy az irodai kávézáshoz, zenehallgatáshoz hasonlóan a munkahelyi szunyókálás is jelentősen csökkenti az alkalmazottak stressz szintjét és fokozza koncentrációjukat.

„Már egy húsz perces gyors szunyókálás is jelentősen javítja a nap hátralevő részében a dolgozók hangulatát, memóriáját, kognitív teljesítményét és kreativitását.

Ráadásul számos pozitív egészségügyi hatása is van, javítja például az immunfunkciókat, és csökkenti a szívinfarktus kockázatát” – magyarázza Amitabh Anand, a Corvinus és a franciaországi Excelia Business School kutatója, a tanulmány első szerzője.

A leginnovatívabb nagyvállalatok vezetői már nem vitatják a munkahelyi szundikálás létjogosultságát. Azzal kapcsolatban viszont már megoszlanak a vélemények, hogy napi hány perc munkahelyi sziesztával lehet a legjobb eredményt elérni: „az orvostudományi kutatások arrafelé mutatnak, hogy nem jó, ha a munkahelyi szundikálás meghaladja a 30 percet, mert a szervezet ezután hosszabban tartó pihenésbe kezd, és a mély alvásból való felébredés elhúzódó fáradtságot eredményezhet” – mondja a kutató.

A tanulmány azt javasolja: a vállalatvezetők kezdeményezzék a munkahelyi szundikálás lehetőségének beépítését a szervezeti kultúrába.