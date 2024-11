"Már az első héten problémák adódtak a gyermekem egy osztálytársával, aki 8 évesen kezdte az első osztályt, ami önmagában még nem is lenne probléma, de a kisfiú viselkedésével hatalmas gondok vannak. A társait megfosztja tanuláshoz való joguktól. Az órákon, ha őt épp nem érdekli a tananyag, a többieket sem hagyja tanulni. Sajnos a mai napig tart a terror, és már nem a játék kategóriába tartozik. A kisfiú nagyon agresszív. Folyamatosan bántja fizikálisan a társait. Abban leli örömét, ha valaki sír. Mindig hátulról támad. Verekszik, ha gondol egyet, az osztálytársát lelöki az iskola lépcsőjén, arcon/szembe dobja kaviccsal, ráborítja a padot, beleszúrja a ceruzát, az udvarról behozott botot faragóval hegyezi ki és azzal is szurkál, hozzávág egy széket, vagy amit éppen ér. Sajnos nem is válogat, fiút és lányt ugyanúgy bántalmaz. Másik szokása társai személyes tárgyait rongálni, vagy eltulajdonítani...” – hosszan sorolja az érintett gyermek bűnlajstromát a szülő, említve azt is, hogy úgy tudja, horrort néz otthon a testvéreivel, másnap újságolja, hogy a filmben valakinek átszúrták a kezét egy késsel, de neki nincs kése, ezért valaki kezén átböki a ceruzát.

Terrorban az osztálytársak? Mind a sértett, mind a bántalmazó fél szüleit meghallgatják az őszi szünet után

Fotó: Cseh Gábor

„Az osztály konkrétan terrorban van, és néhány gyereket már mentálisan is megvisel a mindennapos bántalmazás" – írja, hozzáfűzve, hogy a kisfiú által elkövetett rongálással mostanra jelentős összegű kár keletkezett, de ezzel állítása szerint nincsenek egyedül.

Olvasónk a továbbiakban az érintett gyermek családjáról ír. Azt mondja, többször próbálták már a problémát a gyermek anyukájának is jelezni, de falakba ütköztek. Az osztályfőnök és az iskola vezetősége felé is jelezték a problémát. Eddig egy rendkívüli szülői értekezletre kaptak ígéretet, írja olvasónk. Úgy fejezi be a levelet: "Tényleg meg kell várni, hogy valami tragikusabb sérülés történjen? Már nem sok kell hozzá!” Hozzáteszi még: a levelet az osztálytárs bántalmazott tanulók szülei nevében is fogalmazta.

Az iskola igazgatójától megkérdeztük,

eljutott-e hozzá a jelzés a kisfiúról,

tett-e lépést az eset kivizsgálására,

van-e és ha igen, mi a protokoll az ilyen esetekben

és hogyan oldódhat meg a levélben állított helyzet?

Unger Bernadett válaszlevelében azt írja: az érintett tanulóról a szeptemberi iskolakezdéskor nem rendelkeztek semmilyen információval a beilleszkedési problémáit illetően, mivel az óvodából nem hozott magával hivatalos szakvéleményt a Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Járási Szakértői Bizottságától. Pedig a közös óvodai csoportból érkező osztálytársa szerint már ott is voltak vele komoly problémák. A gyerek mégsem kapta meg a neki járó támogatást, segítséget. Az iskolájuk által szervezett iskola-előkészítő foglalkozásokon sem vett részt, ahol még lett volna módjuk felmérni a helyzetet és javasolhattak volna számára más oktatási formát, ahol a leterheltsége jóval alacsonyabb.