Kiniczky István a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett, majd 1995-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát. Már az egyetemi évek alatt szerkesztő-rajzolói munkát végzett Portschy Tamás építészmérnök mellett, melléképületek, családi házak, kisebb középületek terveit készítették. Majd a Szombathelyi Vasber Rt.-nél helyezkedett el. Ott lakó-, ipari és középületek tervein dolgozott mint tervező, és nem egy esetben közvetlenül részt is vett ezek megvalósításában. A lakásépítési kedv növekedésével egyre több munka adódott, tervezett társas- és sorházakat, családi házakat Celldömölkön, Sárváron, Bükön és a környéki falvakban, Szombathelyen, Vasváron.

Nevéhez fűződnek a felújított Berzsenyi Dániel Könyvtár tanulmány- és vázlattervei – az engedélyezési és kiviteli tervet Tölgyesi Ernőnével együtt készítették. Magántervezőként dolgozott a celldömölki Korona-sarok beépítési tervein – 33 lakás és 11 üzlet készült el. 2011-ben ő volt a felelős építész tervezője a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház új belgyógyászati tömbjének. 2001-ben indította el saját vállalkozását. Többek között a celldömölki Spar és Tesco áruház, valamint 12 lakás engedélyezési, kivitelezési terveit készítette, elvégezte a műszaki ellenőrzést is. Kisebb nagyságrendben fővállalkozást is vállalt a maga tervezte házakra. Tervezett cukrászüzemet, panziót, irodaházat, raktárat, de zömmel továbbra is lakóházakon és ipari épületeken dolgozik. Nyelvismeretének köszönhetően német tulajdonú cégek megbízásából is tervezett, és valósított meg épületet a gondolat megfogalmazódásától az üzembe helyezésig. Esztétikum, szerkezet és funkcionalitás – e hármas célt tartja szem előtt a munkája során. Nős, négy fiúgyermek édesapja, egyikük építészmérnöknek tanul, és a családi vállalkozás folytatását tervezi.