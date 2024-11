Pályázatokkal kapcsolatos döntések között módosított a TOP Plusz pályázati csomagon a szombathelyi közgyűlés csütörtökön. Illés Károly képviselő (Fidesz-KDNP) szerint fontos energetikai és turisztikai fejlesztések kerültek ki a döntéssel. A politikus úgy látja mintha minden városi fejlesztést ebből az összegből szeretne megoldani a városvezetés. Szerinte szükség lenne saját, önkormányzati forrásból megvalósuló beruházásokra is a városban.

Illés Károly képviselő (Fidesz-KDNP) aggályának adott hangot, amiért fontos energetikai beruházások kerülnek ki a szombathelyi TOP Plusz csomagból

Fotó: Unger Tamás

Nemény András polgármester (ÉSZ) emlékeztette a közgyűlés elején elmondott bevezetőjére, mi szerint a kormányzati döntések miatt egyre kevesebb lehetősége van az önkormányzatoknak, a működésre jutó forrásuk is egyre szűkösebb. László Győző alpolgármester (ÉSZ) arra mutatott rá: az energetikai fejlesztéseknél 50 százalékos a támogatottsági intenzitás, míg az infrastrukturális beruházások esetében 100 százalékos. Szerinte a pályázatból elnyerhető forrásokat így hasznosítják a legjobban. Kitért arra is, szerinte fontosak a turisztikai fejlesztések, de az infrastrukturális fejlesztéseket támogatnák az emberek is.

Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) hozzászólásában arról beszélt, örömteli, hogy általa korábban szorgalmazott beruházások most megvalósulhatnak a TOP Pluszban. Példaként említette a Búzavirág utcai játszótér és a Rumi Rajki utca második szakaszának felújítását is.

TOP Plusz: még több pénz utakra, járdákra

A módosításokkal a 13,4 milliárdos TOP Plusz keretből 9,2 milliárd forintot költenek út-, járda- és parkolófelújításra európai uniós forrásból a hétéves ciklusban – tudtuk meg Horváth Attila alpolgármestertől (ÉSZ). A városvezető párhuzamként a szolidaritási adót is megemlítette, ami jövőre várhatóan 4 milliárd forintra rúg, és amit be kell fizetniük a központi költségvetésbe. Megtudtuk, a szombathelyi városháza energetikai korszerűsítése is kikerül a programból: Horváth Attila szerint azért, mert annak több száz millió forintos tervezett költségét inkább utak felújítására kívánják költeni.

Ágh Ernő képviselő (Fidesz-KDNP) a Vidos utca, a Külső-Nárai úti járda és a Jáki úti orvosi rendelő felújítását is hiányolta a TOP Plusz programból. László Győző úgy reagált: szakmai alapon dőlt el, milyen beruházások kerültek a csomagba.

Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) pedig arról beszélt: nemrég egyeztetett Marton Ferenccel, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnökével, aki - elmondása szerint - arról tájékoztatta, a TOP Plusz források megvannak: azt az önkormányzatnak elő kell finanszíroznia és a kormány kifizeti.

A pályázatokkal kapcsolatos döntéseknél szinten minden határozati javaslatot egyhangúan megszavazott a közgyűlés. Ebédszünet után a rendeleteket érintő döntések kerültek terítékre.