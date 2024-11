Mindhárom törvény az Igazságügyi Minisztérium előkészítésében került az Országgyűlés elé.

Dr. Répássy Róbert a kőszegi konferencián beszélt a három új törvényről

Fotó: Unger Tamás

Az egyik az igazságügyi szakértőkkel és a szakértői bizonyítással összefüggő módosító törvény, melyet november 5-én fogadtak el. Mint mondta, a törvény új lehetőséget nyit a szakértésben: kibővíti az igazságügyi szakértőként kirendelhető személyek és szervezetek körét. Másodikként említette a jogi versenyképesség érdekében egyes törvények deregulációját – ezt az elmúlt hetekben tárgyalta az Országgyűlés. A kormány úgy ítélte meg, hogy számtalan, elsősorban hatósági eljárási szabályt egyszerűsíteni kell ahhoz, hogy jogi értelemben versenyképesebbek legyenek a hazai vállalkozások.

Harmadikként hozta szóba az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvényjavaslatot.

A bűncselekmények egy része az online térbe került – a pénzintézetekre vonatkozó szabályok bevezetésével erősödik majd az átutalások kontrollja. Beszélt arról is, hogy dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter rendkívül fontosnak tartja a digitalizáció, a mesterséges intelligencia igazságszolgáltatásban való felhasználását – e területeken jelentős előrelépés várható. Felhívta a figyelmet a Nemzeti Jogszabálytár funkcióinak tervezett bővítésére is a mesterséges intelligencia támogatásával. A szakemberek és a laikusok is óriási segítséget kapnak azzal, hogy 2025 év végéig megvalósul a jogszabálytár-program, ami igazi kuriózum lesz, mondta.