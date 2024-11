Európa arisztokratái és mágnásai szívesen töltötték a telet ott, ahol januárban is kellemes meleg van, akkor is süt a nap. Közéjük tartozott Mikes János gróf, szombathelyi püspök is. Nem titkos utazások voltak ezek, a sajtóban rendre megjelentek a hírek arról, ha „orvosai tanácsárára Taorminába utazott”. Általában a tél elején kelt útra, s tavaszig maradt. Mikes 1911 és 1935 között volt szombathelyi megyés püspök, akkor meg kellett válnia a püspöki széktől, lakhelye az egyházmegye tulajdonában lévő répceszentgyörgyi kastély lett.

A Haupt-Buchenrode család síremléke Sorokpolányban. Edmund Klotz alkotása

Fotó: Orbán Róbert

A Mikes Jánost ábrázoló bronzszobor az 1936-os látogatás idején készült. A költséget a szintén Taorminában időző Conrad Ottó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója viselte. Amikor a püspök hazautazott, a szobor már készen volt, de a bronzba öntésére várni kellett. Végül ez is megoldódott, ebben is Conrad segített, s a mű a szalézi rend közreműködésével 1937-ben jutott el Szombathelyre. (A zsidó Conrad többször közreműködött a püspök anyagi ügyeinek rendezésében, s Székely László apát visszaemlékezése szerint a szalézi templom építésére is adott kisebb összeget.)

A mű még Olaszországban volt, amikor Conrad tájékoztatta a sajtót, hogy Mikes a szobrot a szalézieknek ajándékozza, azon tény megörökítésére, hogy ő volt az, aki a rendet megtelepítette a városban. A hírekben szerepel az alkotó neve is: „az Amerikából visszatért neves szicíliai szobrászművész, Enrico Licari”. Licari 1894-ben Taorminában született, még fiatalon Amerikába ment, ahol a Colorado állambeli Denverben dolgozott. Szobrászként az volt a legtermékenyebb és legsikeresebb korszaka, ennek ellenére 1929 körül mégis hazatért Szicíliába.

Emlékműveket s portrészobrokat készített, s nem nagyon válogathatott abban, hogy milyen megbízást fogad el. A második világháború után Rómában élt, de szülőhazájának továbbra is Taorminát tartotta. 1981-ben halt meg. A szobrot nagyon hosszú ideig a szalézi plébánián őrizték. Egy évtizeddel ezelőtt került át a székesegyházba, ahol Mikes János és édesanyja sírjánál helyezték el. Nem tudunk arról, hogy Enrico Licari valaha megfordult volna Szombathelyen vagy Vas megyében. Valószínűleg nem járt itt Edmund Klotz osztrák szobrász sem.