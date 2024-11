A szombathelyi önkormányzat minden télen ingyenesen tűzifát biztosít olyan szociálisan rászorulóknak, akik fatüzelésű kályhával fűtenek. A nehéz anyagi helyzetben lévő családok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál jelezhetik igényüket a tüzelőre a korábbi évekhez hasonlóan. A FÉHE Nonprofit Kft. idén ősszel 325 erdei köbméter hasított kemény méterfát szerzett be, ami a tavalyi évről megmaradt több, mint 120 köbméter tűzifával együtt segíthet a rászorulók téli tüzelési költségei mérséklésében.

Kályhakészen szállítják ki a tüzelőt

Fotó: © Cseh Gábor

Ha kemény tél lesz, ez akkor is kitart, de tartalék is van szükség esetére - mondta Nemény András polgármester a Lovas utcai telephelyen tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: Szombathely számára mindig fontos volt, hogy a nehéz helyzetben élők biztonságban legyenek, a szociális tűzifaprogram is ezt szolgálja. - Csak akkor tudunk segíteni, ha tudjuk valakiről, hogy bajba van. Figyeljünk egymásra! Szombathely városában mindenkinek jár a segítség! - hangsúlyozta László Győző alpolgármester.

Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a cég közfoglalkoztatottjai nemcsak a feldolgozásban, de az ingyenes kiszállításban is jelentős szerepet vállalnak. Az idei évtől ebben egy új platós teherautó is segítségükre lesz. Az új gépjárművet a Belügyminisztériumtól a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai munkáért kapott pénzből vásárolta a társaság. A minisztérium 10 millió forinttal járult hozzá a beszerzéshez.

A Féhe Kft. közfoglalkoztatott munkavállalói a telephelyen körfűrész és motorfűrész segítségével darabolják fel a fát annak érdekében, hogy az idős, beteg, rászoruló embereknek ezzel már ne kelljen foglalkozni.

A tervek szerint családonként 1 köbméter kemény kályhakész tüzelőt osztanak ki ünnepekig.