Immár 15. alkalommal „épül fel” a Karácsonyi Meseház. Ám idén nem Csákánydoroszlóban, hanem új helyszínen "varázsolnak" majd egy nagyot Gyurján Jánosék.

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Új helyszínen nyit a karácsonyi mesevilág

Gyurján János lapunknak elmondta, hova viszik az egyedi adventi dekorációt, szólt arról is: a korábbi látványosságok még bővülnek is. További részletek cikkünkben.

Terrorban tartja diáktársait egy első osztályos

Komoly gondok vannak egy elsős kisfiú viselkedésével. Verekszik, kaviccsal dobálja, ceruzával szurkálja a társait, nem hagyja tanulni, egyenesen terrorban tartja a többieket – erről írt lapunknak az egyik szülő, akinek a gyermeke a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába jár. Meghallgattuk őt és megkérdeztük az iskola igazgatóját is, eljutott-e hozzá a jelzés és lehet-e megnyugtató megoldása a levélben állított helyzetnek. További részletek cikkünkben.

Betörőbanda garázdálkodik a szombathelyi városrészen

Fotó: Unger Tamás

Az országos sajtó érdeklődését is felkeltette cikkünk: betörőbanda tartja rettegésben az Oladi platón élőket. A lapunknak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő lakó elmondása szerint egy esetben nagyobb összeget loptak el egy házból, máskor pedig a teraszon válogattak az ott hagyott értékek között, miközben a tulajdonos otthon volt. A lakó végül észrevette a betolakodókat, akik a nő sikítása miatt elmenekültek. A környéken egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Informátorunk szerint az elmúlt hónapokban 17 betörést, besurranást és birtokháborítást jegyeztek fel, de sok lakó nem is értesítette a rendőrséget. Az ügynek van egy mellékszála is, ugyanis a hír hallatán a szintén szombathelyi Lovasiskola Lakópark lakói között egy figyelemfelhívó e-mail terjed, amiben részletezik az ügyet, a lehetséges veszélyeket és óva intenek mindenkit.

Megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, a héten ígértek választ.

Bezár a közkedvelt vasi horgásztó

Az Újperinti Horgásztavak üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy nincs tovább, bezár a népszerű helyszín.