Szomorú nap volt a vasi horgászok körében október 29-e, történt ugyanis, hogy a Ponty Tanya névre keresztelt, Szombathely Újperint városrészen található tavak üzemeltetője, Balassa Péter hosszú bejegyzésben tudatta közösségi oldalán: eljött az idő, bezárnak a kapuk. A horgászok körében közkedvelt helyszínnek számított, ezért bejelentése érthetően sokkolta a Vas vármegye horgásztársadalmát.

- Kedves Barátaim, kedves Vendégek! Elérkezett a pillanat, amiről azt hittük talán sosem jön el - kezdi bejegyzését Balassa Péter - Az Újperinti Horgásztavak bezárja kapuit. Nem csak hétköznapra, hanem végleg. 19 év alatt rengeteg mosolyt, örömöt láttunk, gyerekeket itt felnőni, akik aztán a gyermekeiket tanították ugyanitt a halfogás szenvedélyére. Leírhatatlan boldogság ez. Azonban most más vizekre evezünk. Evezzetek ti is! Köszönöm mindenkinek aki segítette a két évtizedes munkát. Barátaimnak, a Pajtli családnak, Pista bácsinak és mindenkinek aki munkatársam volt az évek alatt. A leghálásabb azonban a családomnak vagyok, hogy végig mellettem álltak és támogattak. Édesanyámnak, aki nélkül nem kezdhettem volna el az álmom, aki végig támogatott és rengeteget dolgozott a 20 év alatt, hogy ez sikerüljön. A "legszigorúbb halőr" cím örökös birtokosa. Hajnalkának, aki a gyerekek mellett is kivette a részét minden munkából, legyen szó pizzasütésről, vagy halszaporításról. A legfinomabb kávét ő főzte, biztosan sokaknak hiányzik majd. Azt hiszem elértünk mindent amit egy horgásztóval el lehet. Büszkék vagyunk rá! - zárta szavait az üzemeltető.

Azt, hogy mi lesz a további sorsa a tavaknak, egyelőre még homály fedi.

