Újranyit az oladi posta, de mit intézhetünk majd?

Két éve számoltunk be róla, bezárja a Magyar Posta Zrt. Szombathelyen a Gazdag Erzsi utca 10. szám alatti postahivatalt is. Jó hír, 2025-ben újranyit az oladi posta , de mit intézhetünk majd? Ezt is megkérdeztük.

Megkerestük a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztályát, hogy a Gazdag Erzsi utcai létesítmény sorsáról érdeklődjünk. Megkérdeztük, igaz-e, hogy partnerségi megállapodás jóvoltából újranyit az oladi posta. Válaszukból megtudtuk: három évre szóló postapartnerségi megállapodást írtak alá a nyertes pályázóval, aki 2025 első negyedévében tervezi a postapartneri szolgáltatóhely megnyitását. Várhatóan 2025 első negyedévében újranyit az oladi posta

"A postapartnerségen feladhatók levelek és csomagok, befizethetők a csekkek és utalványok. Mindemellett a postapartnerség még az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték), POS-en keresztül történő pénzfelvétel, továbbá fiókbérleti szolgáltatás, nyomdai úton előállított állampapírok értékesítése és visszaváltása, biztosítási termékek közvetítése. Ezzel a szolgáltatásportfólióval valamennyi mai ügyféligényre megoldást nyújtunk a helyi lakosok számára" - írta kérdésünkre a Magyar Posta Zrt.

