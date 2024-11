Szerda reggel már tíz perccel 8 óra előtt több tucat érdeklődő állt a bejáratnál. Újranyitott a JYSK szombathelyi, Körmendi úti áruháza. Megtudtuk, a nemzetközi hálózat folyamatosan újítja meg hazai áruházait, november 6-án reggel nyolckor megújulva nyitott újra a Szombathelyen található üzlet is (JYSK Zone Park). A közel 1000 négyzetméteres áruház immár a JYSK legmodernebb, 3.0-ás koncepciójának is megfelel. Mint ahogy azt is: ezen a napon az akciók mellett ajándékkal is várják a látogatókat.

Újranyitott a közkedvelt szombathelyi áruház: sokan várták a bejárat előtt

Fotó: Gombos Kálmán

Újranyitott a közledvelt szombathelyi áruház

Mint Gerencsér Krisztián áruházvezető elmondta, az eladótér új világítást kapott és egyszerűbbé vált a sorok közötti navigáció. Külön matracstúdiót is kínálnak, ahol otthonos környezetben nem csupán tanácsokat kaphatunk, de ki is próbálhatjuk a termékeket. A dekorációs kellékek és kiegészítők pedig még nagyobb területet kaptak, ahol szezonális holmikat találunk, amik az aktuális trendeket követik. A felújítás során odafigyeltek az energiahatékonyságra is (pl. LED-izzók, mozgásérzékelők a mosdókban).