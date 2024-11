A testület döntése értelmében 5 százalékkal emelkednek a szociális támogatások jogosultsági jövedelemhatárai. Fél év múlva a képviselő-testület felülvizsgálja a rendeletet, hogy nem szükséges-e a jövedelemhatárok további emelése. Ezzel a kiegészítéssel az ellenzék is támogatta az előterjesztést.

A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történt házasságkötés díját is indexálták egyhangú döntéssel (2013 óta először). Hivatali időben és hivatali helyiségben eddig is ingyenes volt a házasságkötés, és az is marad. Munkaidőn túl, de hivatali helyiségben, illetve munkaidőben, de hivatali helyiségen kívül 25 ezer forint lesz, míg munkaidőn túl és külsős helyszínen 35 ezer forint lesz a házasságkötés díja.

Továbbra is Varga Istvánnét bízta meg a Sárvári Cseperedő Bölcsőde intézményvezetői feladataival a sárvári képviselő – testület 2025. január 1-től 2029. december 31-ig.

Felülvizsgálta a testület a temetkezési díjakat, amelyek 2014 óta változatlanok Sárváron. Úgy határoztak egyhangú döntéssel, hogy továbbra sem emelkednek a díjak figyelemmel arra, hogy az eltemetésről gondoskodó hozzátartozókat terhelő egyéb kegyeleti kiadások jelentősen emelkedtek.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézkedett a három sárvári gyermekorvosi körzet két körzetté történő átalakításáról, amelyre a gyermeklétszám elmúlt években bekövetkezett csökkenése és az 1. számú gyermekorvosi körzet tartós betöltetlensége van szükség. A sárvári képviselő-testület a döntéssel összefüggésben módosította Dr. Palatka János és Dr. Izer Ildikó házi gyermekorvosokkal a feladatellátási szerződéseket, akik között 2025. január 1-jétől felosztják a megszűnt körzet közterületeit.