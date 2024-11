A napirendek között elsőként egy beszámoló szerepel a szociális alapszolgáltatások ellátásáról és a Vasvári Polgármesteri Hivatal idei tevékenységéről. Tájékoztatják a képviselőket az adóztatás helyzetéről és a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ Nagy Gáspár Művelődési Központjának szakmai tevékenységéről. Módosíthatják az önkormányzat költségvetési rendeletét a háromnegyed éves számok tükrében. Változás lesz a temető üzemeltetőjének személyében és a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában. Ezeket és az óvoda továbbképzési programját is jóváhagyhatja a grémium. Az Alkotmány utca 13-as szám alatti épület bal oldali épületszárnyában lakásokat alakítana ki a város, pályázati támogatás esetén. Ennek előkészítéséhez, a kiviteli tervdokumentáció készítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatását is a képviselő-testületnek kell engedélyeznie csütörtökön. Módosulhat a város és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás a testület jóváhagyásával. Az ülés végén költségalapú lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról is határoz a testület.