A kiküldött meghívó szerint: a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a polgármesteri hivatal munkájáról szóló jelentés is napirendre kerül. Tárgyalják az önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót is.

Ismert, augusztusban arról írtunk: a tavalyi teljesítéshez képest 457 millió forinttal kevesebb iparűzésiadó-bevétel folyt be a város kassszájába ez év május 31-éig. Szentgotthárd nehéz pénzügyi helyzetbe került, hiszen helyi iparűzésiadó-bevételből 1 milliárd 820 millió forint előirányzattal terveztek a 2024. évi költségvetésben.

Érdekes lehet még a lakáskoncepció felülvizsgálata, a csatlakozás kezdeményezése az önkormányzati hivatalhoz és a bevásárlási lehetőségek bővítése is.