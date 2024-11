Szombaton este fél hatkor ünnepi szentmise keretében Székely János megyéspüspök megáldotta a belülről felújított Szent Imre templomot. Hálát adott a megújult, gyönyörű templomért, és elmondta: Szent Imre üzenete számunkra ma az, hogy (ahogy ő is az volt Gellért püspök nevelése során): a gyermek kincs. Adjuk át a legfontosabb kincseinket, értékeinket gyermekeink számára. Felhívta a figyelmet a közös családi alkalmakra, meghitt együttlétekre. Másik üzenete az, hogy szeressük hazánkat, és nem a csatározásokban, hanem az építkezésekben találjuk meg céljainkat. A harmadik üzenet az ő imádságának lényege: mi az, amit adhatunk – és nem mindig csak kérünk egy templomban, amikor oda belépünk. Negyedik üzenete az ő rövid élete, ami emlékeztet minket a saját rövid ittlétünkre. Ez a földi élet múlandó, és a tárgyaink, eszközeink is – tehát próbáljuk meg kitölteni szeretettel.

Ünnep Kőszegen: újraszentelték a Szent Imre templomot

Fotó: Szendi Péter

Ünnep a horvát közösségnek is

Ez a templom a horvát közösség otthona, akik büszkén húzhatják ki magukat akár Jurisics emléke miatt, akár a Leghűségesebb falvak leszármazottjaiként. Megköszönte a horvát közösség hűségét, kitartását, és gyökereik ápolását, megtartását. Az újraszentelési alkalom egyben a horvát ajkú közösség búcsúja is lesz. Az ünnepi szentmise horvát nyelvű lesz, az olvasmányok, az evangélium és a prédikáció magyar nyelven hangzik el. A jövőben a horvát nyelvű szentmisék újra a Szent Imre templomban lesznek megtartva minden hónap második és negyedik vasárnapján.

A régészeti, restaurálási és felújítási munkák során mindvégig komoly állami támogatást is kapott a projekt. Ahogy eddig is, továbbra is folytatják Kőszeg ikonikus épületeinek rendbetételét, megújulását – tudtuk meg Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselőtől, aki a héten Sarkadi Márton építész, a Szombathelyi Egyházmegye projektvezetője; Kirner Antal Zoltán kőszegi plébános és Básthy Béla polgármester kíséretében tekintette meg a templomot.

Básthy Béla polgármester elmondta: nagyon sokan várták már ezt a napot, és mindenkit örömmel tölt el, hogy a templom látványosan megújult. Kiemelte a régészek munkáját: segítségükkel sokkal többet tudhatunk meg saját múltunkról, és eredményeik az egész várost gazdagítják. „Most, amikor a belsejében már megújult templomban ülhetünk, rengeteget megtudtunk a város fénykoráról” – fogalmazott. A templom egy fontos szerepet fog betölteni, hiszen a hétköznapi szentmisék helyszíne, és az esti alkalmak itt történnek.