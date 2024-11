A csákánydoroszlói meseház mellett egy másik szenzáció is érkezik Körmend szívébe, ugyanis a lappföldi Mikulás is a Rába-parti városba látogat. Joulupukkival december 3-án 17:00 és 19:00 óra között találkozhatnak a gyerekek Körmenden a Szabadság Téren. A Körmendi Kulturális Központ közösségi oldalán arról írnak, hogy a Szabadság téren, az egyik faház oldalára már ki is került a Mikulás postaládája. A míves ládikába már most várják a rajzokat, leveleket, amelyek egészen biztosan eljutnak majd a címzetthez.