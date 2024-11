Centiken múlt a vadbaleset a 89-es főúton, az őz az út bal oldaláról fut be az útra, és centiken múlott, hogy nem a kamerás autó előtti járműnek szaladt, majd a két autó között tovább is rohant a vad.

Forrás: MW/archív

Videó: Centiken múlt a vadbaleset a 89-es főúton

Ebben az esetben nem történt vadbaleset, köszönhető ez a szerencsének is, és annak is, hogy mindkét sofőr jól reagált a helyzetre. Több vadbalesetnél elmondtuk már, de nem lehet elégszer ismételni, hogy ha vad fut az autó elé, akkor van a legtöbb esélyünk megúszni a dolgot, ha nem rántjuk el hirtelen a kormányt, hanem csak vészfékezünk. Ha lehajtunk az útról vagy elveszítjük az uralmat a jármű felett a hirtelen kormánymozdulatok miatt, szinte biztos, hogy nagyobb kárt okozunk magunkban és az autónkban is, mint ha esetleg el is ütjük a vadat.

Ezen a videón jól látszik, hogy az elöl haladó autó vezetője is észlelte a vadat, mivel fékezett, a második autó vezetője pedig vészfékezett. Az eredeti videón az is látszik, hogy a kamerás jármű nagyon hamar kb. 89km/h-s sebességről kb. 30km/h-ra lassul.

Köszönjük a videót olvasónknak!

Korábbi cikkünkben egy rosszabbul végződött esetet idézünk fel, amikor súlyos vadbaleset történt Sorokpolány és Rábahídvég között, ahol a gyorshajtás és a sofőr rossz reakciója (elrántotta a kormányt) vezetett súlyos balesethez.