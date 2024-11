Esztergályos Jenő 1938-ban Al - sóságon született kisbirtokos pa - raszti családban. Tisztességre, becsületre nevelték, megtanulta, hogy jobb adni, mint kapni – ez a hitvallás egész életének zsi - nórmértéke. A kőszegi tanító - képzőben végzett. Békés me - gyében, majd Egyházashetyén, Kemeneskápolnán és Celldö - mölkön tanított, 1975-től Vas megyei alsó tagozatos szakfel - ügyelőként is dolgozott. Pécsett rajz és pedagógia, Szegeden pedagógia–pszichológia szakon diplomázott. 1982-ben kezdte tankönyvírói tevékenységét. Eleinte munkafüzeteket, tanítá - si segédleteket készített – ekkor még a pedagóguskölcsönből épí - tett családi ház konyhaasztalán. 1990-ben megalapította celldö - mölki székhellyel az Apáczai Kiadót, amely Magyarország legnagyobb magán-tankönyvki - adójává fejlődött, és közkedvelt - té vált a tanítók körében. Nyolc alkalommal érdemelték ki a Magyar Termék Nagydíjat, a frankfurti Nemzetközi Könyv - kiállításon és Vásáron kétszer is megkapták a Legjobb Európai Tankönyv elismerő oklevelet.

Nagy sikerrel szervezték meg a Tanítók Nyári Akadémiáját olyan neves előadókkal, mint Ranschburg Jenő, Grétsy László és Balázs Géza. 2000-ben meg - nyitották budapesti központju - kat. Esztergályos Jenő létrehoz - ta a Génius Apáczai Diploma díjat, amit „a pedagógusok Kos - suth-díjának” neveztek. Maga is számos kitüntetés birtokosa: 2005-ben megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, 2008-ban Magyar Örökség díj - ban részesült, 2009-ben az Év Vasi Emberévé választották, 2014-ben Életműdíjat vehetett át. 2024. augusztus 20. óta Vas Vármegye díszpolgára címmel büszkélkedhet. Az Apáczai Kiadót tíz éve megvásárolta a Magyar Állam. 24 év alatt több mint 64 millió tankönyvet adtak ki. 200 mil - lió forintot meghaladó értékben ajándékoztak tankönyveket hatá - ron túli magyar iskoláknak.