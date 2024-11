Ülésezett a vasvári képviselő-testület szerda délután. Tóth Balázs polgármestertől megtudtuk: dr. Farkas Péter visszatér a helyi nőgyógyászati rendelés élére, december 1-jétől látja el feladatait a vasvári Egészségházban. Azt is elmondta, pénteken volt utoljára neurológus szakrendelés, őt pótolniuk kell, ahogy a bőrgyógyászatra is keresnek szakorvost.

Munka közben a vasvári testület

Fotó: Facebook/Vasvár Város

Több intézmény kap klímát Vasváron

A rendszám nélkül parkoló autók ügyében is született előrelépés: Pálláné dr. Lakics Erika jegyző úgy tájékoztatott, hogy az utóbbi időben több olyan, rendszám nélküli autóra tettek felhívást, ami már nagyon régóta a város egy pontján állt. Az esetek körülbelül feében már el is szállította a tulajdonos a gépjárművet. - Nálunk nincsen közterület-felügyelet, aki elszállíttathatná az autót, így maradnak ezek az eszközök. Végső esetben bírságolhatunk is, de mi inkább a felszólítást szeretnénk alkalmazni első körben. A rendőrség is segített az ügyben, abszolút támogatóan léptek fel - fogalmazott a jegyző

Több épület klimatizációjáról is döntött a testület: a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde és a Nagy Gáspár Művelődési Központba is szerelnek be kílmát, illetve a Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ Tretter terme is felújításra kerül.

A résztvevők tájékoztatást kaptak a város környezetvédelmi helyzetéről, és tárgyalták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Ezenkívül döntöttek a helyi adók mértékéről, szó esett a helyi építészeti tervtanács működtetéséről, valamint az új településterv készítéséről is. A képviselők több bérleti szerződés hosszabbításáról is egyeztettek.