Október 31-én, csütörtökön a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár adott helyet a vetélkedő résztvevőinek. Zalaegerszegről és Keszthelyről is jöttek a vetélkedni szándékozók, akik a helyi csapattal mérkőzhettek meg. Négy-négy fős csoportokban mérték össze tudásukat az előre megadott témában. A zenemű-teremben ültek asztalhoz a három csapat tagjai, ahol Dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató köszöntötte őket. Elmondta: nagy szeretettel fogadták a megjelenteket, és szívesen látják viszont a következő alkalmakon is – azaz, a megkezdett sorozat folytatására buzdította őket.

Fotó: Szendi Péter

Bősze György, a Látássérültek Vas Vármegyei Egyesületének elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy miért is Horváth Boldizsárra esett a választás? Egyrészt, mint Vas vármegye híres szülöttje, másrészt pedig kicsit ő is sorstársuk, hiszen élete utolsó éveiben ő is elveszítette a látását. Az ő életéből összegyűjtött felkészülési anyagokat kiküldték mindenkinek, így mindenki alaposan elmélyülhetett benne. Ez egyrészt nagy betűmérettel nyomtatott írásos anyagot jelentett, másrészt rögzített, felolvasott hanganyagként is. Megköszönte Tóth Kálmánnak, a Savaria Múzeum múzeumpedagógusának, hogy azonnal igent mondott, és elvállalta a zsüritagságot.

Fotó: Szendi Péter

Zoványi Ibolya, a zeneműtár vezetője zenékkel és hangokkal vezette fel a vetélkedőt. Olyan zajokat, zörejeket mutatott, amiket annak idején Horváth Boldizsár is hallgatott. Aztán a csapatokkal átbeszélgették azt is: milyen hangokat ismerünk ma, amiket akkoriban ő egyáltalán nem hallhatott? Ezek máris remek hangulatot varázsoltak az asztalok köré – ebben a derűs, jókedvű légkörben folytatódott aztán tovább a megmérkőzés. A programot a vetélkedés után egy közös sétával folytatták, aminek során felkeresték Horváth Boldizsár szobrát a Múzeumkertben. Végül ebédre is meghívták zalai társaikat, akiknek a „Vakmerők” csapata készített finomságokat.