Ahogy arról beszámoltunk, hétfőn korán reggel Kőszegpatyon egy Kossuth utcai – időközben bűnügyi helyszínné nyilvánított – ingatlan előtt gyülekeztek állatvédő szervezetek, a kormányhivatal és a rendőrség munkatársai. Az udvarról, a ház emeleti és hátsó részből is kutyákat hoztak ki hatósági segédlettel az állatvédők. A vasi állatvédők bűnszövetkezetet sejtenek az osztrák nő, Brigitta Müllner tevékenysége mögött. Lapunk munkatársai is a helyszínről tudósítottak, de a szóban forgó ingatlan területére csak az állatvédők és a hatóságok léphettek be. A Vas Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán megrázó képsorokat osztott meg a kapukon belüli állapotokról: