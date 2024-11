A világbajnokság helyszíne, Bardonecchia nem a közelben van. Olaszország legnyugatibb települése, a francia határ mellett, kereken ezer kilométerre Jáktól. Az Alpok hegyvonulatai között, csodálatos környezetben található: a 2006-os téli olimpia helyszíne is volt. Itt rendezték az idei Canicross világbajnokság versenyeit, melyen a megjelent csaknem hatszáz versenyző között Vad József és kislánya, Jázmin is rajthoz állt. A család Jákon él, és ott is edzenek – egész éven át, a kutyáikkal együtt.

Út a világbajnokságig

Egy kis létszámú magyar csapat tagjaiként vehettünk részt ezen a világeseményen – meséli József, aki 47 évesen komoly sport-múlttal bír. Focizott sok éven át, játszott Svájcban és Ausztriában is. Amikor azt abbahagyta, megmaradt az igény a mozgásra és a versenyzésre is. Ekkor, 2018-ban kezdett el kutyával futni, amivel „megfertőzte” a kislányát, Jázmint is, aki most tízéves. Ez nem is csoda: imádja ő is a kutyákat, és a canicross mellett verseny-tornászik és lovagol (továbbá énekel is). Első versenyén még a házőrző németjuhász, Maya volt a társa, de később már tudatosan választott erre a célra megfelelőbb, kiképzett fajtát. Jelenleg öt kutyájuk van, Maya már „csak” a házat őrzi, a versenyzők ESD (European Sled Dog) fajták. Meglehetősen drága ebek ezek: egy kölyökért 1500 – 2000 eurót is elkérnek… Versenyhez akkor lehet csak állni velük, ha van egy egyesületi tagság is: Józsefék a Magyar Kutyasport Szövetséghez tartoznak. Futáson kívül használnak úgynevezett dogscooter-t is: az egy kétkerekű, kerékpárra emlékeztető versenygép. Ezt is kutyák húzzák, és amire József büszke: saját fejlesztésű és gyártású eszközük van.

Felkészülni…

Mint mindig, most is bevonzottuk az esőt – mosolyog József. De mivel tudtuk, hogy az Alpok lábánál mindig kiszámíthatatlan az idő, erre fel is készültünk – árulja el. A verseny előtt már napokkal korábban, szerdán kiutaztak, afféle „akklimatizációra”. És mivel nem olcsó mulatság mindez, a család ezeket az alkalmakat tulajdonképpen közös világlátásnak, nyaralásnak is tekinti. Megérkezés után aztán első dolguk a pálya bejárása volt. Ez most rövid és gyors volt, a szakadó eső miatt… Az viszont már rögtön látszott, hogy ez egy erős, nagyon nehéz pálya lesz. Csütörtökön az (időkorlátos) lehetőséget megint kihasználták, és újra bejárták a verseny helyszínét.