Balázs Ádám 2018 óta a Sárvári Kinizsi SE Teke Szakosztályának tagja. Az első évben még az utánpótlás amatőr bajnokságban indult, ahol megnyerte a korosztálya számára kiírt területi diákolimpiát. Két éven át csiszolta technikáját, 2021-ben a korosztályos országos bajnoki döntőben egyéniben 9., összetettben 7. helyen végzett, míg a sprint versenyszámban a negyeddöntőig jutott.

A 2021/22- es szezonban Banai Bencével párban 5. helyezést ért el a Nemzeti Utánpótlás Csapatbajnokságban. A sok munka gyümölcse 2022-ben érett be: a serdülő országos bajnokság döntőjében egyéniben és összetettben is ezüstérmet szerzett. A 2022/23-as idényben Bencével megnyerték a Nemzeti Utánpótlás Csapatbajnokságot. Egyéni eredményeire felfigyelt az utánpótlás szövetségi kapitány is: 2023-ban az U18-as válogatott tagja lett, és elutazhatott a varasdi világbajnokságra. Sprint versenyszámban nyolcaddöntőig jutott, míg a csapattal bronzérmet szerzett. A 2023/24-es szezont második helyen zárta Banai Bencével és Németh Marcell-lel.

A tavalyi országos egyéni bajnokságban, ifjúsági kategóriában 6. lett, ami a „nagyok” között is nagyszerű eredmény. A szezonban mutatott teljesítményének hála meghívást kapott az U23-as válogatottba. Az idei évtől már felnőttmérkőzéseken is folyamatosan pályára lép. A szlovákiai Breznóban rendezett világbajnokságon kezdőként gurított a csapatban, tandem versenyszámban Gombos Gergellyel képviselte Magyarországot.

Jövőbeni célja a Szuperligában való szereplés, és szeretne a felnőttválogatott közelébe jutni. 2024 júniusában sikeres technikusi vizsgával végezte el a középiskolát, jelenleg az ELTE Savaria Egyetemi Központ elsőéves gépészmérnök hallgatója.