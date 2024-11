A Herényi Kulturális és Sportegyesület Szombathelyen egy különleges eseményt szervezett, ahol a Világtakarékossági Nap alkalmából a Herényiek Háza egy napra bankfiókká alakult. Mint Kiss Attilától, a rendezvény szervezőjétől megtudtuk, 1924-ben Milánóba három földrész 28 országából érkeztek pénzügyi szakemberek, takarékpénztárak képviseletében: ők választották ezt a napot, október 31-ét a Világtakarékossági napnak. Céljuk az volt, hogy képviseljék a betétesek és a kisemberek, takarékoskodók érdekeinek és jogainak védelmét. Magyarország hatvan éve, 1964-ben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.

Világtakarékossági Nap Herényben

Fotó: © Cseh Gábor

Herényi élmények a Világtakarékossági Napon

„A legelégedettebb ember az, aki egyszerre tud költeni és takarékoskodni, hiszen így kettős örömben van része.” Ezzel az idézettel lehetne jól jellemezni a takarékosság fontosságát. Amit már jó lenne gyermekkorban megkezdeni: felhívni rá a figyelmet, akár játékos formában, hogy aztán később már tudatos felnőttként ez is része legyen életüknek.

Az izgalmas és interaktív programok középpontjában a pénzügyi tudatosság és takarékosság áll – mondta el lapuknak Kiss Attila. Az ide látogatók számos élményt és hasznos információt gyűjthettek a különböző programok révén. A nap folyamán volt kvízjáték, ahol tesztelni lehetett a pénzügyi tudásunkat, sőt: értékes nyereményeket is lehetett nyerni. A modern technika jegyében pedig VR szemüveggel fedezhettük fel a digitális pénz világát, és segítségével megismerhettük a jövő pénzügyi megoldásait. Az ide látogatókat egy világtakarékossági kiállítás is várta, ahol Ismeretterjesztő kisfilmek és előadások is voltak a takarékosság fontosságáról.

Az esemény célja, hogy felhívjuk a figyelmet a takarékosság és a pénzügyi tudatosság fontosságára egy interaktív és szórakoztató keretben – foglalta össze Kiss Attila.