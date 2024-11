Nyílt ülésen 27 napirendi pont vár megtárgyalásra a november 27-i celldömölki képviselő-testületi ülésen. A technikai ügyek mellett több beszámolót is meghallgathatnak a városatyák: szó lesz többek között a celldömölki járás foglalkoztatási helyzetéről, a városi óvoda ezévi eredményeiről, és a Kemenes Szolgáltató Kft. beszámolójáról is. A képviselő-testületnek a Tourinform iroda ügyében is döntenie kell. A Magyar Turisztikai Ügynökség legutóbbi ellenőrzésén több kivetnivalót is talált a Dr. Géfin téren található irodában. Az a megoldási javaslat született, hogy új helyre, a Kemenes Vulkán Parkba költöztetik azt. A testületi ülésen döntenek arról is, ki vezesse a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt.

Megbízott igazgatója lehet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőnek

Fotó: facebook/ Vulkán Gyógy- és Élményfürdő

Kiderült, ki vezetheti a Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt

A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő üzemeltető Kft. korábbi ügyvezetőjének hirtelen távozása miatt június 1-től Kontics Ilona, a Városgondnokság igazgatója tölti be a posztot. Mint megírtuk, feljelentést tett a Celldömölki Rendőrkapitányságon Celldömölk polgármestere, miután a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő Kft-nél a belső ellenőrzési vizsgálat során szabálytalanságokat találtak.

Ha csütörtökön a képviselő-testület rábólint, 2025 január 1-jétől december 31-ig továbbra is Kontics Ilona látja el az ügyvezetői feladatokat megbízásos jogviszonyban.