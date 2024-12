Kalauz Katalin és Kalauz József tartott előadást a napokban a Vasvár Népfőiskola által a Békeházban szervezett program keretében. Sokan voltak kíváncsiak a gombaszakellenőrök által elmondottakra. Az előadásban többek közt elhangzott: most éppen a lilatönkű pereszke szezonja van, ezt érdemes keresni és szedni az erdőben. Az ismeretterjesztés mellett a gasztronómia is szerepet kapott a napban: négyféle gombás ételt kóstolhattak meg a résztvevők, amelyeket Kalauz Katalin és Kalauz József készített az estre. Volt a kínálatban gombasaláta, gombafasírozott, tésztás rakott gomba, velős-gombakrémes pirítós és gomba alakú mézeskalács is.