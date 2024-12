Hogyan tanulunk meg szeretni? - Ha jól működik a család

Ha egy gyerek körül nincsenek nagy társadalmi szörnyűségek és a család jól működik, akkor ha a gyerek felnő, sok dolgot tud majd az életről. Lesz egy világképe, lesz egy képe saját magáról, amivel egész jól el lehet boldogulni felnőttként – mondta a pszichiáter, hozzátéve, képes lesz elgondolkozni a tapasztalatairól, így a fejlődés is könnyebbé válik számára.

További hatásai lesznek, hogy a világot alapvetően egy barátságos, egyenrangú kapcsolatokra épülő helynek fogja látni.

Kiemelte még, hogy az így felcseperedő ember nem él majd tagadásban, a valóság kezelhetővé válik és biztonságos lesz kapcsolódni másokhoz. Ami a legfontosabb, hogy az így nevelkedett gyermek képes lesz a szeretetre, érti a szeretetet, tud adni és örömmel van a kapcsolataiban.

Nem mindenki ilyen szerencsés

Számos gyermeknek nem ilyen örömteli a kiskora. Vannak olyan szülők, akiknek nehéz a kisbabával jól felvenni a kapcsolatot, hogy neki az biztonságos, védelmező, gyöngéd és gondoskodó legyen – világított rá a szakember. Emlékeztetett arra, hogy egy külső esemény is befolyásolhatja a szülő ezen képességét: például ha egy háború dúl a környezetünkben, nem lesz egy nyugodt idegrendszere a szülőnek, de ugyanez a helyzet egy társadalmi krízisnél, éhezésnél vagy járványnál is.

Ezek a fájdalmas hatások betörnek akarva-akaratlanul is a családok életébe és a csecsemőre olyan formában lesznek hatással, hogy megtörik a szülők gondoskodási képességét. Ezekben az esetben nem arról van szó, hogy a szülő rossz szülő, hanem arról, hogy nehéz neki, mert annyi külső tényező leköti a figyelmét – hangsúlyozta Bánki.

Párhuzamot vont a mai ember problémáival is – ugyanilyen hatással lehet egy szülő gondoskodási képességére egy munkahelyi hányattatás, vagy a megélhetési aggódás.

Hogyan szeret az éretlen szülő gyereke?

Kitért azoknak a szülőkre is, akik mint fogalmazott, egyszerűen éretlenek és saját megmunkálatlan belső világukon keresztül érzékelik a gyereket. Egy példával élt: ha sír a gyerek, a gondozónak nem az jut eszébe, hogy a babájának szüksége van valamire, hanem az, hogy biztosan azért sír, mert ő rossz szülő. Ez az érzés egy éretlenebb szülőnek kibírhatatlan és sajnos elkezd ez is visszaszállni a gyerekre: őt tartja rossznak, amit sokszor emleget is és elindul egy nagyon fájdalmas kör, egy idő után pedig már a gyerek is rossznak látja saját magát. Ilyenkor a szülők kivetítik a rossz érzéseiket a gyerekre.

Akinek korai kapcsolatából meghatározó szerepet játszik az elutasítottság miatti fájdalom, az rátanul arra, hogy a fájdalmon keresztül van a kapcsolat és a kapcsolódás fájdalommal jár. Emiatt keresni fogja a fájdalmat felnőttként is – fogalmazott.

Bánki szerint amikor a szeretet fura arcait tapasztaljuk, akkor jusson eszünkbe, hogy fájdalomnak van egy addiktív ereje – sokszor ez a viharos szerelmekben is visszaköszön, akár a művekben, akár a való életben. Úgy véli, valamiért él egy olyan közvélekedés, hogy a nagy szerelem olyan, hogy bele kell dögleni, ha nincs a nagy fájdalom, akkor nem is kell, de ha van valami kínlódás, az az igazi – ennek a gyökerei ide nyúlnak vissza.

A kevésbé szerencsés sorsú gyermekeknél úgynevezett zárt szabályozási rendszer alakul ki – magyarázta a szakember. Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy nem tud a valósággal mit kezdeni. Ha rossznak látják, magára hagyják, bántják, akkor azt gondolja, ő a rossz és így nem egyszerű megbékélnie a valósággal, a lelke mindent elkövet, hogy ne érzékelje és elkerülje azt.

Ez többféle módon kivetülhet a felnőtt életére – világít rá. Lehet, hogy mindenhatónak, szabályok felett állónak érzi majd magát, de olykor perfekcionista lesz belőle és napi 20 órákat dolgozik, hogy minden figyelmét lekösse a munka. Az önmagával való törődés is távol áll az így nevelkedett gyerektől.

- Fontos, hogy a zárt önszabályozási rendszerben nincs fejlődés, önreflexió, ez egy igazi mókuskerék. Az ember ugyanazokat a köröket futja, ugyanúgy rosszul választ párt magának, ugyanúgy kirúgják a munkahelyéről, ugyanúgy méltatlan helyzetekbe kerül. Mert nincs meg a fejlődés képessége, az, hogy beépítse a tapasztalatot és okuljon belőle. Végül kiemelte, mindannyian a zárt és a nyitott önszabályozási rendszerekben működünk, kérdés, hogy melyiknek hagyunk nagyobb teret az életünkben.

Dr. Bánki György Magyarország egyik legismertebb pszichiátere, aki az érzelmi és kapcsolati problémák szakértője.

Több mint 30 éve dolgozik a pszichiátria területén, tapasztalatait előadások és könyvek formájában osztja meg.

Két nagy sikerű könyv szerzője: A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról és az Elviselhetetlen családok .

és az . Előadásain a szeretet, kötődés és emberi kapcsolatok dinamikájáról beszél közérthetően.