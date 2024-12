A fenti két mondat az 1893 szeptemberében lebonyolított hadgyakorlatról szóló beszámolóban szerepel. A „békés háborúban” az északiak csaptak össze a déliekkel. A csata megkezdésére ágyúszó adta meg a jelet, s a csömötei síkon – a Budapesti Hírlap tudósítója szerint – 12 ezer lovas találkozott. A huszárok harcába bekapcsolódtak az erdőből, a bokrosokból és az árkokból előbukkanó gyalogos katonák.

Ez volt az akkori idők legnagyobb hadgyakorlata. Azért választották az őszi időpontot, mert akkorra a földekről a termények nagy részét már betakarították. A kezdő helyszínnek tehát a Nagycsömöte (Lukácsháza) és Pusztacsó közötti térséget jelölték ki, de a program lebonyolításához több tucat Vas és Sopron megyei település területét igénybe vették. A központ Kőszegen volt. A gyakorlatot több uralkodó is megtekintette, s ha valamelyik újságíró netán játéknak nevezte azt, amit látott, nem vették jó néven. Figyeltek a részletekre is, például a cenzúra működésére.

Már csak régi emlék

Fotó: Orbán Róbert

A szervezők szándéka szerint a hadgyakorlatról csak jóváhagyott tudósítások jelenhettek volna meg. Volt, ahová a főrendezőség által kiadott jeggyel az úri közönség is beléphetett. Azokat a magaslatokat, ahonnan jó rálátás nyílt a harcmezőre a magas rangú vendégeknek tartották fenn. A „déli hadsereg impozáns és taktikailag is fényesen sikerült előnyomulása” miatt az északiaknak egészen Kőszeg határáig kellett visszavonulniuk. Forinyák Gyula altábornagy döntése alapján a déliek lettek az első nap győztesei.

Ugorjunk egyet az időben! Az 1970-es 80-as években is jártak katonák a Csömöte és Pusztacsó közötti területen. Az ő mozgásuk már nem volt annyira látványos, mint elődeiké, éppen ellenkezőleg… Ponyvás teherautón zötykölődtek a Csói-erdő felé, külső őrségbe vitték őket. A terület akkor a honvédséghez tartozott, az erdő takarásában lőszerraktárak voltak, azt őrizték. Szerte az országban sokan vannak, akik valaha megfordultak itt. Emlékeik egyre halványulnak, s azok is inkább emberekhez, szituációkhoz kapcsolódnak, nem ahhoz, hol is volt az az erdő.