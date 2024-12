„Néha jó megállni advent csendjében! Szükségünk van a lelki töltődésre, amikor is a szívünk ráhangolódik a közelgő ünnep valódi üzenetére és az otthon békességteremtő erejére. Nem is tehetnénk ezt méltóbban, mint egy csodálatos koncert keretében, amelynek nemes célkitűzése is megfogalmazódik a lelki töltekezés mellett”. Így invitálja az élő hangzásra és közösségre vágyókat Egyházasrádócra Pető Tímea hitoktató, Pető Gábor helyi református lelkész felesége.

Egyházasrádóc: adventi koncert lesz a templomban

Fotó: VN/Pető Tímea

Református közösség és templom Egyházasrádócon

A koncerten adományokat örömmel elfogadnak, amit a gyülekezethez tartozó gyermekekre és az ifjúságra költik: táborok, kézműves családi délutánok, játszóházak, kirándulások szervezésére. A koncert december 7-én lesz 17 órától az egyházasrádóci református templomban. Előtte és utána adventi vásár várja az érdeklődőket.

A Hangolódók Énekeegyüttes Zalaegerszegről érkezik Egyházasrádócra. Tagjai megalakulásukkor kedvtelésből és zeneszeretetből álltak össze énekelni. Kezdetben iskolai és óvodai ünnepeken szerepeltek, majd gyorsan kibővült fellépéseik köre városi és városkörnyéki felkérésekkel. Repertoárjukban nagyon sokféle stílus megtalálható az operettől a retróig, ám ünnepi alkalmakon komolyabb műfajokban is otthonosan mozognak. Mindannyian édesanyák, akik a gyermeknevelés rejtelmei mellett sosem adták fel a zene iránti rajongásukat és érdeklődésüket.

Vasárnap mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak Egyházasrádócon – felekezettől és kortól függetlenül.