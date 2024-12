Tíz vármegye mintegy félszáz szakembere találkozott a 9. Pinka Menti Agrár Konferencián. A hagyományokhoz hűen egy leendő szakmabeli fiatalnak is lehetőséget biztosítottak: Szalai Izabella, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakképző Iskola és Gimnázium tanulója a borjúnevelési technológiákat hasonlította össze. – A mai generáció felelőssége, hogy a jövő generációjából milyen szakemberek válnak. Tennünk kell ezért, és ennek egyik legjobb módja, ha megmutatjuk, milyen csodálatos ez a szakma, miként lesz a fűből tej – fogalmazott Csiszár István agrármérnök, a Pinkamenti Agrár Kft. ügyvezetője. Fórián Zoltán, az egyik bank vezető agrárszakértője a mezőgazdaságban végbemenő változásokat mutatta be, érintve a felvásárlási- és imputanyagok árának változásait, az átalakuló piaci környezetet. Képet kaphattak az érdeklődők a mezőgazdaság várható jövőjéről is. Elhangzott: zöldek, a zöld kezdeményezések egyre nagyobb mértékben hátráltatják a hazai mezőgazdaságot, benne az állattenyésztést. Ez a húsfogyasztásra is rányomja bélyegét.

A húsfogyasztás is téma volt a konferencián

Fotó: VN/ Rajner Ágota

A húsfogyasztás jótékony hatásairól

A szakmai előadások között szó volt a tejfogyasztás előnyeiről, egészségvédő hatásáról: érrendszeri betegségek megelőzésében, stresszkezelésben, fájdalomcsillapításban lehet szerepe. - A húsfogyasztás pedig a változatos étrend része. Fehérjét nagy sűrűségben csak hús formájában lehet bevinni a szervezetbe – ez a még fejlődésben lévő és a már felnőtt szervezet számára is fontos. Az idegrendszer és a psziché normális működéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű állati fehérje - magyarázta Csiszár István. Hozzátette: folyamatosan napirenden van a talajmegóvás fontossága. Az állatoktól származó szerves trágya nagyban hozzájárul a talaj termelékenységéhez. Ha visszaszorítanák az állattenyésztést, az a növénytermesztésre is hatással lenne. A műtrágya és a hasonló célra alkalmazható baktériumok használata zsákutcába vezet.

Csiszár István kiemelte: a szomszéd országban dúló háború hatásait, illetve az Amerika és Kína által uralt piaci viszonyokat szintén érintették a konferencián. Mindennek ellenére szerinte nem lehet kérdés: szükség van hazai, minőségi élelmiszerre!