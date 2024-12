A MozduljunKám Egyesülettel hosszú évek óta van munkakapcsolata a Vasvári Játékszínnek. Nyolc évvel ezelőtt szervezésükben mutatták be ott a Kisfaludy Sándorról irt darabot, amelyet a helyi szerző, Tausz István irt. Azt is a Hegyhát falvaiban játszották, mint a mostani Devecsery László: Petőfi Kámban című darabot, amely egy képzelt játék.

A Petőfi Kámban - képzelt játék csapata

Fotó: VN/Gergye Rezső

– A két civil csoport együttműködése tette lehetővé azt a folyamatot, hogy nem egyszerűen egy előadásról van szó, hanem a helyi közösség aktivizálásáról, újabb fejlesztéséről, ahol az előkészítési, szervezési folyamatban és az azt követő együttlétben is gondolkodnak –mondta el Gergye Rezső Bessenyei-díjas népművelő, a Vasvári Játékszín vezetője. – Az előadáson jelen voltak a vármegye több településéről (Sorkikápolna, Döröske) és még azon kívül Sopronból. Több teleülés vezetője üdvözölte a játékot, és számít az előadásra náluk is. Mindebben az elmúlt évtizedek kapcsolatai is működnek természetesen.

Kám és Cannes

A képzelt játékról azt tudtuk meg, hogy a vasvári színjátszók kérték fel Devecsery László író-költőt, írjon egy művet Kisfaludy és Petőfi elképzelt Kámi találkozásáról. (Irodalmi alapja ennek, hogy valóban találkoztak Sümegen). Arra is kérték, hogy legyen áthallás a műben a Kám és Cannes (a filmfesztiválok helyszíne) között a hasonló hangzás okán. A művet 2023 őszétől próbálták a játszók nemcsak Vasváron, hanem Kismákfán és néhány további településen is. A játék a nézőkkel közös térben egy kocsma hangulatú teremben játszódik. A játszók és nézők is asztalok mellett ülnek és közben ételt (pogácsa, zsíros kenyér), italt fogyasztanak, amint az egy kocsmában történni szokott. (A mai magyar faluban a kocsmák száma drasztikusan lecsökkent, igy a Hegyháton is, a 22 faluból a felében van már csak ilyen helyiség.)

Találkozott-e Petőfi és Kisfaludy Kámban?

Ebben a hangulatban lép be egy Petőfi verset eszperente nyelven szavaló különc. Aztán elindul a fantázia, hogy mi is történhetett a költővel? Járhatott-e Kámban? (Petőfit sok magyar település vallja magának úgy, hogy járt ott.) Találkozhatott-e Kisfaludy Sándorral? Ki is volt a Kisfaludy és hogy élt Kámban?