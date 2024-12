– Jó szezont zárt idén a vasvári fürdő – szögezte le elsőként az ügyvezető, majd hozzátette: június 1-től szeptember közepéig tartottak nyitva. A időjárás kedvezett a strandolásnak, a tartós meleg mindig meghozza a fürdési kedvet. Míg tavaly a látogatók száma alulról súrolta a tízezret, idén már 11500 vendége volt a vasvári strandnak. Érkeztek fürdőzők Szombathelyről, Körmendről, és a vármegye több más településéről, valamint Zalaegerszegről is. Az Őrségben nyaralók ugyancsak gyakran átlátogatnak a vasvári strandra. A fürdő előnye a családias hangulat, a kellő mennyiségű zöldfelület, a természetközeliség, ezt értékelik nagyon a vendégek. Az ügyvezető azt is megjegyezte: Öröm, hogy idén nőtt a vasvári látogatók száma is a tavalyihoz képest.

– A szükséges karbantartási és felújítási munkákat elvégeztük, a zöldfelület kezelésére, a tisztaságra is hangsúlyosan figyelt a személyzet, de nagy fejlesztéseket egy speciális helyzetből is adódóan nem tudtunk véghez vinni

– jegyezte meg Zágorhidi Czigány Ákos. Az ügyvezető ezt azzal magyarázta, hogy a fürdő egy leendő nagyprojektnek köszönhetően teljes megújulás előtt áll, az új komplexumot kiviteli tervek szintjén már megtervezték. Teljesen új lesz a fürdő, megőrizve ugyanakkor kisebb léptékűségét, családiasságát, a mai kor elvárásainak megfelelő technikai megoldásokkal és szolgáltatásokkal kombinálva. A fejlesztési program, az építkezés megfelelő mértékű támogatás esetén szinte azonnal indulhat. Ezért nem érdemes most a fejlesztésre nagyobb pénzösszeget fordítani. Természetesen az üzembiztonság megőrzése alapvető cél, erre és a karbantartásra külön figyelem, pénz jut.

A strand egyébként termál-, pancsoló- és úszómedencékből áll jelenleg, amelyhez kiszolgáló épületek kapcsolódnak. A munkatársak nagyobb része nyugdíjas illetve azok dolgoztak még a szezonban, akik össze tudták egyeztetni egyéb munkaviszonyukkal a létesítményben végzett tevékenységüket.

– Tavaly nem volt könnyű munkatársakat szerezni, idén azonban időben sikerült egy jó dolgozói gárdát összeállítani, akik a feladatellátás mellett a vendégekkel is jó kapcsolatot alakítottak ki – árulta el az ügyvezető, aki arról is beszélt: Jó iránynak bizonyult a kisebb programok, újítások bevezetése. Ilyen volt például a már tavaly elindított vízi torna, amely idén érett be igazán, számos vasvári is látogatta a foglalkozásokat. Ugyancsak jó kezdeményezés volt az alkalmi hosszított nyitvatartás. A kánikula csúcsidejében két hétvégi napon is 21 óráig volt nyitva a komplexum. Az első napon nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést, a másodikon azonban az esős idő közbeszólt. Ugyancsak sokakat vonzott egy új belépő-forma, az úszóbérlet, amellyel tulajdonosaik a nap bármely szakában beléphettek egy-egy órás úszásra a létesítménybe. Ezt közkívánatra vezették be, hisz úszójegy eddig is volt, ami 17 óra után jogosított belépésre. Azonban sokak életvitele, munkaideje inkább délelőtt vagy napközben ad lehetőséget sportolásra, ez indokolta az úszóbérlet bevezetését. Szintén vendégigényekre reagálva a kánikulában csökkentették a termál medence vízének hőmérsékletét. A felsoroltak is igazolják a fürdő családias hangulatát, annak minden előnyével, például, hogy a működtetők szinte azonnal és rugalmasan tudnak reagálni a fürdőzők igényeire, kéréseire.