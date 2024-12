Kádas Richárd református lelkész szerint az ilyen közösségi programok különösen fontosak a gyülekezet életében. A résztvevők örömmel fogadták a kezdeményezést, amely alkalmat adott a közös készülődésre és az ünnep valódi értelmének átgondolására.A gyülekezet decemberi programjai között szerepelnek adventi istentiszteletek, bibliaórák, és egy különleges esemény is: december 8-án magyar pásztorjátékot mutatnak be, valamint kórusok is fellépnek majd az ünnepi időszakban - tudósított a volksgruppen.orf.at.