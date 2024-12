Ezzel a közlekedési helyzettel nap mint nap találkozhatunk, de azért időnként érdemes átismételni a vonatkozó szabályokat. A KRESZ-teszt egy elsőbbségadási szituációt mutat be, az áthaladási sorrendet kell megmondani. Egy kis segítséget is adunk: az elsőbbségadás kötelező tábla mellett a kanyarodási szabályokat is érdemes átgondolni a válasz előtt.

KRESZ-teszt

Fotó: szuperjogsi.hu

Sokszor a baleset oka az, hogy a sofőrök vagy nem veszik figyelembe az elsőbbségadás kötelező táblát, vagy pedig a kanyarodási szabályokkal nincsenek tisztában. Persze az is előfordul, hogy figyelmetlenség az ok, ezért érdemes az ilyen egyértelműnek tűnő szituációkat így, teszt segítségével is átgondolni.

A KRESZ-teszt megoldása

A megoldást a kisalföld.hu cikke mutatja be.

Előző hetekben is számos KRESZ szituációt vettünk sorra, a jobbkéz-szabály kapcsán múltkor például egy egyenrangú kereszteződés volt, érkező villamossal, amivel Szombathely utcáin például nem találkozhatunk, ezért érdemes időnként átismételni az ide vonatkozó elsőbbségadás szabályai részt. Ne felejtsük el: a KRESZ-szabályok mindenkire vonatkoznak, a gyalogosokra, biciklisekre, autókra és motorosokra egyaránt.