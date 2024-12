A Tiszántúl déli részén tartósabban ködös, rétegfelhős maradhat az idő. Máshol ugyanakkor többórás napsütésre van kilátás. Eső nem lesz. 6 és 11 fok között alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu. Vas vármegyében a reggeli 0 fokról délutánra 7 fokig melegszik a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - olvasható a koponyeg.hu-n.