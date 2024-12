Hatvanöt járművet csodálhatunk meg egy hétig a 13. motorkiállításon, köztük egy ’49-es gyártású Csepel motorkerékpárt, még régebben készült stabilmotorokat és vadonatúj vasakat is.

Régi csodák és újdonságok –motorkiállítás Vépen a művelődési házban

Fotó: Unger Tamás

Virágh Árpád kérdésünkre elmondta, mindig szívügyüknek tekintették megmutatni a magyar motorkerékpár-gyártás gyöngyszemeit: minél többet és minél szebbeket, érdekesebbeket. Hosszabb távon az a fő szervező álma, hogy nemcsak felújított, hanem eredeti, gyári állapotban megőrzött motorokat is kiállíthassanak, amelyek nagy értékek, hiszen az adott kor – az ’50-es, ’60-as, ’70-es évek – technológiáját mutatják be.

A korábbi kiállításokhoz képest újdonságként említette a három 1905-ben készült stabilmotort, a Suzuki GT sportmotort és három új járművet, köztük egy 2024. szeptemberi Yamaha MT-t. Vép vonzáskörzetéből – Ikervárról, Sárvárról, Szombathelyről –, sőt Répcevisről is érkeztek vasparipák a kisvárosba. Egyesületi tagok, ismerősök, barátok segítettek a berendezésben. Mozdulni alig lehetett a vasárnapi megnyitón, olyan sok helyet foglaltak a motorkerékpárok és a rájuk kíváncsi emberek a nagyteremben.

Visszatérve a hagyományokhoz: a megnyitókon többször láttunk már hastáncelőadást. Vasárnap három produkcióval is elkápráztatta a nézőket a vépi Jáde Hastáncklub ifjúsági társulata, a Jáde Gyöngyök. S ahogy eddig, úgy most is szavazhatunk a három legszebbnek gondolt darabra – vasárnap lesz az eredményhirdetés.

A megnyitón Horváth Péter alpolgármester köszöntötte a motorok és a járművek szerelmeseit, akik „azért jönnek, hogy egy kis múltat és egy kis jelent is lássanak.” Személyes hangú beszédében az egyesület tagjainak a munkában folytatást, a sikeres jövőhöz pedig széles utat kívánt.