Azt is hozzátette: Pintér Györgyöt régóta ismeri, egy időben egy tantestületben is dolgoztak. Elhangzott: A Várkerti, majd Olcsaí Általános Iskolához fűződő kapcsolata ugyan nem diákévekben kezdődött, hanem pedagógusként, majd igazgatóhelyettesként végül igazgatóként kötődik ezer szállal az oktatási intézményhez, de az egykori jogelőd tartalmas, olykor csínytevős diákéletére is kapott rálátást férje anekdotáiból, aki viszont annak az iskolának a padjait koptatta tanulóként is. A jogelőd intézményről édesanyja révén is számtalan történetet ismer, ezeket szinte saját emlékeként őrzi, olyan szeretettel beszéltek neki családragjai az egykori iskolai évekről. A szép emlékű Várkerti Iskola nem csak a szüksége tudásanyagot adta át diákjainak, hanem értékalapú gondolkodásra is nevelte őket, amelyek az élet kihívásaival szemben is ellenállóbbá tették őket. Emellett erős közösségi élet jellemezte az intézmény életét. Mindez a frissen bemutatott kötet történeteiből, leírásaiból is kiderül, kirajzolódik. Fazekasné Mittli Piroska végül gratulált a szerzőnek a könyvéhez és szeretettel, őszinte lelkesedéssel ajánlotta mindenkinek. Az igazgatónő végül Babits Mihály soraival zárta gondolatait, miszerint „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Ezután Laczó Tamás, a középiskola igazgatója vette át a szót, aki többek között megköszönte a szerzőnek, hogy a bemutató helyszínéül a gimnáziumot választotta.

Pintér György a rendezvény végén elmondta, hogy az aláírt kötet nála illetve a körmendi múzeumban is hozzáférhető és azt ígérte: folytatja az iskolatörténet feldolgozását a Kölcsey Gimnázium és Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola modernkori történetének megírásával.