„Nincs oly tér, melyen hátramaradásunk annyira szembeötlő volna, mint a népnevelés, a közművelődés tere. Voltak idők, midőn mind a kormány, mind egyéb tényezők fő támaszukat találták abban, hogy a népek milliói a tudás, a fölvilágosodás napsugarait meg ne pillantsák, mert attól tartottak, ha a sötétség fátyla a nép szeme előtt lehull, az sok oly dolgot fog látni, mit aligha tűrne egykedvűen.” Ez a gondolatot, akár Petőfi is írhatta volna, de a 19-20. század fordulóján kicsit módosulva került a földművelésügyi miniszter rendeletébe, amivel a népkönyvtárak létrehozásáról döntött.

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter nevéhez kapcsolódik a rendelet: népkönyvtárakat küldenek a vidéki településekre

Régóta hangzik a panasz, hogy népünk a mezőgazdaság terén alig halad, s a magyar kisgazda máig is jobbadán úgy míveli földjét, ahogy apjától tanulta, habár így, a megváltozott körülmények közt kielégítő eredményt és sikert elérni már nem lehet.

Ez a felismerés eredményezte, hogy a miniszter a községekbe népkönyvtárak küldését határozta el. A döntés Darányi Ignác földművelésügyi miniszter intézkedéseinek köszönhető, akinek a földművelés tökéletesítését célzó tettei a gyakorlatban helyeseknek és célra vezetőknek bizonyultak. Ennek nyomán a falvakban paraszt mintagazdaságok szerveződtek, amelyekbe a kisgazdák csapatosan léptek be. Darányi vándortanítói jártak-keltek, és ország szerte 2000-nél több gazdasági előadást tartottak. Közel 200 helyen indultak mezőgazdasági háziipari tanfolyamok, és 700 településen állítottak fel „Gazdasági népkönyvtárat”. A miniszter, képviselőinek beszámolóit meghallgatva felismerte, ha a falvakba csupán gazdasági könyveket küldet, azokat nem fogja olvasni senki, be fogja őket lepni a por. Ezért a községeknek felajánlott népkönyvtárakba a szépirodalmi köteteket is felvetetett. A Franklin Társulat által összeállított jegyzékekben megtalálhatók voltak Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Tompa Mihály, Gyulai Pál, Jósika Miklós és Vas Gereben művei is.

A Franklin Társulat állította össze a népkönyvtárak könyvjegyzékét

Vasban mintegy 50 népkönyvtár létrehozásáról maradt fenn a határozat

A földművelésügyi minisztérium a 20. század első évtizedében közel 1500 ingyenes népkönyvtárat állított föl. Még az 1911. évi költségvetés is 150 népkönyvtár finanszírozását tartalmazta. A minisztérium a könyvgyűjteményeket nemcsak ingyen adományozta, de az elhelyezéshez szükséges könyvtári szekrény árát is utalványozta. Feltételül azt kívánta meg, hogy az igényt benyújtó községi képviselő-testület foglalja határozatba, hogy a község minden lakosának ingyen adja a könyvet olvasásra, a köteteknek gondját viselteti, azokat elkallódni nem engedi. Vas vármegye községeiben közel félszáz népkönyvtár felállításáról maradtak fenn a határozatok. Nagy szerencse, hogy az iratok között két esetben az átvett könyvek leltára is megtalálható. Innen tudjuk, hogy Szécsény, valamint Szentlőrinc-Bakófa-Táplánfa egyesült községek lakói mely köteteket forgathatták, és még az is kiderül, hogy a táplánfai könyvtárost Heiner Józsefnek hívták.