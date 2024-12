A Nagy-tavak felől érkező nedves légtömegek hatására már most több mint 50 centiméteres hótakaró borítja az érintett területeket, és ez a mennyiség várhatóan még jelentősen növekedni fog. Pennsylvania egyes részein a hóréteg vastagsága már a 70 centimétert is meghaladta. Az előrejelzések szerint New York, Pennsylvania és Ohio államokban a hó vastagsága akár másfél méterig is növekedhet - írja az MTI.

Közlekedési Nehézségek

A Nemzeti Időjárási Szolgálat nyomatékosan figyelmezteti a lakosságot, hogy a hétvégi utazások különösen veszélyesek lehetnek, főként azokon a területeken, ahol rövid idő alatt jelentős mennyiségű hó hullhat. Ez különösen érinti a hálaadásnapi ünnepek után hazafelé tartó utazókat.

Időjárási Kilátások

A hideg időjárás az USA más területeit is érinti:

A középnyugati és síksági területeken mínusz 10 fok alatti hőmérsékletek várhatók

Washingtonban fagypont körüli értékek maradnak

Georgia állam hegyvidéki területein mínusz 5 fok alatti hőmérsékleteket mértek

A Buffalo Bills amerikaifutball-csapat különleges felhívással fordult szurkolóihoz: önkénteseket toboroznak a stadion lelátóinak hómentesítésére a San Francisco elleni vasárnapi mérkőzés előtt. A városban további 60-70 centiméter hó várható a hétvégén.

Meteorológiai Háttér

A jelenség hátterében az úgynevezett "tóhatás" áll, amely az USA és Kanada között elterülő Nagy-tavak felett kialakuló csapadékzónának köszönhető. Télen ez a csapadék hó formájában hullik.