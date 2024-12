Benedek komplikált érkezése

Az anyuka és a kisbaba, Benedek ezen a héten, szerdán érkeztek haza Zalaegerszegről, a kórházból. Három hét után… Az utolsó másfél hétben ugyanis Ágnesnél nagyon magas vérnyomás-értéket mértek, így bent kellett maradnia: toxémia alakult ki a terhesség utolsó fázisában. Vérnyomáscsökkentő kellett, de arra is nagyon lassan reagált. Másfél hétig próbálták kordában tartani, és akkor megindították a szülést, nehogy baj legyen. Másnap átkerültek az intenzívre a picivel, mert bármit evett, az ki is jött belőle, és a kiszáradás fenyegetett. Két napig a koraszülöttekkel voltak együtt; Benedek 3110 grammról lefogyott 2700-ra. Infúzióra kellett tenni, és így, végre két nap múlva már kezdett helyreállni a szervezete. Közben az édesanya vérnyomása is helyreállt, így újabb másfél hét után érkezhettek haza Szentgotthárdra – három hét után. Árván, édesapa nélkül…

Kovács Ágnes, gyüjtés, karácsonyi gyűjtés, Segítségnyújtás adventben egy fiatal családnak, Szentgotthárd, Unger Tamás / Vas Népe

Fotó: Unger Tamás

Advent és karácsony tövében

Most az összefogás és a segítségnyújtás az, ami segít. Egy nem egészen két éves is igen sok törődést igényel, természetesen – és most itt a kis jövevény is. „Anyósom is a közelben lakik, és számíthatok rá is; támogat bennünket. Anyukám pedig éjszaka itt van velünk, rengeteget segít. Majd kialakítjuk az életünket… Igen nagy segítség ő. De ettől még nem a férjem” – sírja el magát Ágnes.

A történet röviden: