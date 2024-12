Varga Albin friss Beke Pál-díjas, Vasi Prima (a népművészet és közművelődés kategóriagyőztese), a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője, nem mellesleg több évtizedes múltja van annak, hogy képviseli a vőfélykedés élő hagyományát.

Munkában a vőfély. Varga Albin

Fotó: Molnár Arnold

- Tizenhat éves koromban kezdtem Zalában, onnan származom. Az apámtól, keresztapámtól és a bátyám korosztályától tanultam. Akkor még kézzel írtuk a köszöntőket, mert a Horváth Károly-féle gyűjtemény még nem jelent meg. A házasságkötésem után rövid szünet következett, de 1999-től megint vállalok vőfély szerepet. Akkor már ezen a környéken nem volt vőfélykedés, de miután a Gencsapáti Néptáncegyüttessel bemutattuk a lakodalmas számunkat, folyamatosan hívnak bennünket lagzikba, mi Varga Csaba „Szőkével” közel 500 menyegzőn szolgáltuk a násznépet – mesélte Varga Albin. Hozzáfűzve, hogy ma már tanítja is, mert anno, amikor kezdte és hibázott, odajött hozzá a lagziban Rozi néni, hogy „Az a szó ott nem úgy van a versben, elrontottad fiam.” Ma már nincsenek Rozi nénik, az emberek nem ismerik a hagyományt, „vissza kell csöpögtetni” az emberek közé. Például a lakodalom előtt legyen kikérés, legyen búcsúztatás, ha szülői háznál nem lehet, meg lehet oldani a templom előtt is. Az ifjú pár és a szülők is új lélektani helyzetbe kerülnek ilyenkor, nehéz kifejezni az érzelmeket, a vőfély helyettük beszél.

Varga Albin tudja, hogy különös dolgok is történnek egy lagziban. Itt a kék harisnyakötőt keresi a vőlegény Fotó: Molnár Arnold

- A vőfélynek az a dolga, hogy az ünnep méltóságát megőrizze, a menetrendet megtartsa és katalizálja a mulatságot –rigmusokban összeszedje a felhalmozott tudást, amit ő is úgy kapott. A Vasvár Népfőiskolával közösen kidolgoztunk egy tematikát, miként lehet ezt harminc órában tanítani, az érdeklődést felkelteni a mesterség iránt. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnél pedig egy többnapos továbbképzés volt ebben a témában, ahová több mint húsz vőfély jött el egész Magyarországról – tudtuk meg Varga Albin oktatói munkájáról, akinek szívügye, hogy ne csak képviselje az élő hagyományt, hanem tovább is adja, tanítsa. A helytörténeti kincsek őrzése is fontos. Miközben ízes-szép köszöntők mondására kérjük, elárulja a forrást: Bokor Károly 1889-es apáti „vőfény köszöntős könyvéből” való, amit a 1990-es évek végén Hollósi József talált meg a háza padlásán.

– „Itt való lakosok, vidéki jámborok… ,uraim s asszonyaim, kik itt összegyűltetek, rózsaszínű szűzek, kik asztalunknál leültetek, körülöttünk letelepedtetek, hát tudjátok-e ide miért sereglettetek? Nem ám azért, hogy itt egymással versenyt aludjatok, meg a menyasszonynak, hogy hímet varrjatok. Hanem hogy a hurkákkal megbirkózzatok, a boroskancsókkal megbarátkozzatok!” – így szól gyönyörű 19. századi szöveg.