- Folyamatosan nézem a tudósításokat a kaliforniai tűzről. Persze, nálunk is sok a téves hír. Hollywood Sign például nem volt veszélyben, de autóval 10 percnyi autóútra tőlem csaptak fel a lángok West Hollywoodban, ami nagyon félelmetes volt – kezdte a Vas Népe érdeklődésére Tóth Mária.

- Annyit lehet tudni, hogy a tűz egy Maliubu és Santa Mónika közötti terülten, Pacific Palisades-nál egy ház hátsó udvarából indult el.

A lángok rettentő gyorsan terjednek, több ezer hektárnyi terület égett le. Lakóházak, iskolák, templomok vesztek oda. Los Angelest tulajdonképpen három részről veszélyeztetik a tüzek – ez pedig ritka. A szakemberek szerint 30 éve nem volt ekkora tűz, de a mostani mindenen túltesz. Úgy tudjuk, eddig legkevesebb öt halálos áldozatot követelt.

- A tűz elindulásának második napján még jómagam is éreztem a füstöt, amikor a kutyámmal sétáltam az utcán, ami körülbelül 5 kilométer távolságra van a lakásomtól. A híradások azonban hajlamosak a túlzásra. Hollywood Sign nem volt veszélyben, mivel jóval messzebb helyezkedik el a legközelebbi tűz kitörésétől is. Az azonban feltételezhető hogy gyújtogatás történt. Egyébként több embert is őrizetbe vettek az elhagyott házak kirablása miatt. Csak úgy meg említenem, Los Angelesben, illetve a térségben 100 ezer magyar él, így több magyarnak kellett menekülnie az otthonából. A katasztrófavédelem és a helyi hatóságok jelentése szerint a Hollywoodtól csupán néhány kilométerre fekvő Pacific Palisades városrészben több mint ezer lakóépület leégett és több ember megsérült.

A Santa Monica és Malibu közötti tengerparti területen csaknem 17 ezer hektáron tomboló tűz miatt eddig 100 ezer embert kellett evakuálni. A televíziós felvételek tanúsága szerint a tűzoltóság az óceánból kiemelt vízzel, légi járművekből oltotta a lángokat, amelyek azonban addigra már több épületet felemésztettek. A tűzvész elől menekülő helyiek elhagyott gépjárműveit buldózerek takarították el az utakról, hogy a mentő- és tűzoltóautók áthaladhassanak. Eközben a szárazföld belsejében, Pasadena közelében szintén lángra kapott a növényzet, a tűz néhány óra alatt 10 ezer hektárt perzselt fel el a Pacific Palisadestől mintegy 50 kilométerre fekvő területen. A CBS News beszámolója szerint az egyik idősotthon csaknem száz lakóját is evakuálni kellett, és közülük sokan kerekesszékben vagy hordágyon, a füstös levegőjű parkolóban összezsúfolódva várták a tűzoltók és a mentők érkezését. A kaliforniai tűzoltóság időközben közölte, hogy egy harmadik helyszínen is tűz keletkezett, ami miatt a Los Angelestől északnyugatra, a San Fernando-völgyben fekvő Sylmar helység több lakójának szintén el kellett hagynia otthonát.