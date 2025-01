Mintegy két és fél millióan kapnak dupla nyugdíjat februárban. - Az Orbán-kormány ugyanis az idén is kifizeti a 13. havi nyugdíj összegét. A 2025-ös költségvetés indoklása kiemeli: a nyugdíjasokkal korábban kötött megállapodása értelmében a kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosított az inflációkövető emelés. Ebben az évben a büdzsé nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7 200 milliárd forintot fordít, ami a költségvetés egyik legnagyobb tétele - olvasható a Magyar Nemzet összeállításában. A lap ebben a cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy a 13. havi nyugdíjat annak ellenére is kifizeti az idén az Orbán-kormány, hogy időközben kitört az orosz–ukrán háború és elszabadult az energiaválság.

Kiss Zoltán is örül a 13. havi nyugdíjnak

Fotó: Unger Tamás

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül az is: Nem emelkedik a nyugdíjkorhatár

Megmarad a Nők 40 program

Miként alakult a nyugdíjak vásárlóereje

Molnár Árpád: jókor jön a 13. havi nyugdíj

Nem kérdés: a 13. havi nyugdíj visszavezetése és megtartása pozitívum a nyugdíjasokra nézve. Ennek hosszútávon meg kellene maradnia - véli Molnár Árpád, Vas Vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetség elnöke. Hozzáteszi: karácsony környékén ők is csak többet költekeznek, a plusz összeg év eleji érkezése kicsit megalapozza az új esztendőt, ilyenkor talán már többen takarékoskodnak. Egyúttal egy javaslatot is megfogalmaz: egy bizonyos összeg alatt, a kisnyugdíjasoknak ő bizony még 14. havi nyugdíjat is adna.

Hernigl László nyugállományú honvéd főtörzszászlós, a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke azt mondja: a plusz pénznek természetesen mindenki örül, várják már, sokat segít az évkezdésben a 13. havi nyugdíj. - Szerencsére a nagy fiaink nem szorulnak segítségre, magunkra tudjuk költeni a nyugdíj összegét. Az egyesületnek azonban sok tagja a kisnyugdíjasok közé tartozik, akik havonta 100 ezer forint alatti összegből gazdálkodnak. Ők (is) jobban örülnének rendszeresen egy tisztességes összegnek, mint egy évben egyszer egy kis plusznak.

Sajátos véleményem van a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban – fogalmaz Kiss Zoltán, nyugállományú alezredes, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke. Az, hogy jó, és örülünk neki, természetes. Húzna azonban az összegen egy plafont, és mindenkinek egységesen ugyanannyit adna: aki magas összeget kap havonta, annak annyira nem hiányozna, a kisnyugdíjasoknak pedig hatalmas segítség lenne.