Az Alpha a szokásos templomi alkalmaknál kötetlenebb közösségi program, ahol némi harapnivaló mellett mindig van felvezető előadás, majd egy nagy beszélgetés várja a résztvevőket.

Folytatódik az Alpha-sorozat a kőszegi református templomban

Fotó: © Cseh Gábor

A sorozat 11 hetes. Témái:

• Csak ennyi az élet?

• A keresztyénség hamis, unalmas, elavult?

• Kicsoda Jézus?

• Miért halt meg?

• Ki a Szentlélek?

• Hogyan állhatok ellen a Gonosznak?

• Isten ma is gyógyít?

• Mi az Egyház?

Az első Alpha egy londoni anglikán közösségből indult, több mint negyven évvel

ezelőtt. Azóta világszerte közel 22 millió ember vett részt rajta. Bear Grylls – aki a

híres túlélő-filmekben szerepel – is az Alpha segítségével talált rá a keresztény hitre.

Az ismert magyar író, Lackfi János is részt vett egy Alpha-sorozaton, s azóta szervez

is ilyeneket.



Kiknek ajánlják?

A részvételt mindenkinek ajánlják, akinek vannak kérdései, kíváncsi mások véleményére,

szeret beszélgetni, vagy csak inkább hallgat másokat. Gyülekezeti tagokat és

keresőket is szívesen látnak, akik ismerkednének a kereszténység tanításaival. Az alkalmak a Református templom Csillagtermében lesznek január 14-től kezdődően, minden kedden, délután 17.30-tól 19.30-ig. A részvétel ingyenes, de a szervezők előzetes jelentkezést kérnek, hogy tudják hány résztvevőre számíthatnak. Jelentkezni lehet a gyülekezeti tagokon keresztül, e-mailen: [email protected], vagy honlapjukon keresztül: https://refegykoszeg.hu/alpha_2025/