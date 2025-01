Egy névtelenséget kérő olvasónk úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az utóbbi időben gyermeke iskolájában megszaporodtak a bárányhimlő esetei, többen ráadásul úgy is betegek lettek, hogy be voltak oltva.

Bárányhimlő kezelése mentolos hintőporral

Fotó: MW-archív/Török János

Bárányhimlő: tíz eset Vasban a múlt hónapban.

Dr. Schneider Ferenc, a Markusovszky-kórház Infektológiai osztályának vezető főorvosa kérdésünkre elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hazai járványügyi helyzetről heti rendszerességgel tesz közzé részletes tájékoztatót. A beszámoló alapján a múlt hónapban Vas vármegyéből 162 bárányhimlős esetről érkezett jelentés, míg országosan 1.265-ről. Tavaly összesen 11.934 megbetegedést regisztráltak, ami a 2023. évi országos adathoz (15.609) képest jelentős csökkenést mutat. A főorvostól megtudtuk azt is, hogy hazánkban a bárányhimlő elleni védőoltás 2020-tól kötelező, így az 1-5 éves korosztály átoltott. A kötelező védőoltás bevezetésének köszönhetően a 2019-es évhez képest (30.502 megbetegedés) az országosan regisztrált megbetegedések száma a tavalyi évre 60 százalékkal csökkent. A szabályosan védőoltott gyermekek között ritka és enyhe lefolyású a bárányhimlő – hangsúlyozta a főorvos.

Bárányhimlő: nem rendkívüli, hogy valaki az oltás ellenére megbetegszik - mondta dr. Abdel Hameed háziorvos

Fotó: Szendi Péter

Nem rendkívüli, hogy valaki az oltás ellenére is megbetegszik, de ilyenkor valóban enyhe tünetekkel kell csak számolni, nem kell megijedni. Mindezt már dr. Abdel Hameed, körmendi háziorvostól tudjuk, akit a praxisában előforduló bárányhimlős esetekről kérdeztünk. Kiderült, az elmúlt időszakban mindössze két gyanús esettel találkozott, de szerológiai vizsgálat hiányában ezekről sem lehetett teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy bárányhimlővel volt dolguk. A szakember megerősítette, hogy az öt éve bevezetett kötelező oltás nagyon is érezteti a hatását, hiszen valóban nagyságrendekkel kevesebb azóta a bárányhimlős. Amennyiben valaki mégis a fertőzés tüneteit vélné felfedezni magán, vagy gyermekén, vagyis jellegzetes piros viszkető pöttyök jelennek meg a bőrön, fáradékonyság, láz, gyengeség, étvágytalanság lesz úrrá a betegen, akkor az mindenképpen konzultáljon orvosával és semmiképpen se menjen közösségbe, mivel a bárányhimlő cseppfertőzés útján nagyon gyorsan terjed. Igaz, maga a fertőzés nem veszélyes csak ha szövődmények alakulnak ki, ilyen lehet például egy bakteriális felülfertőződés. Megtudtuk azt is, hogy a gyermekorvosokat ebben az időszakban – éppen úgy, mint a felnőtt háziorvosokat – leginkább a felső légúti hurutos problémák miatt keresik fel.